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Бренд H&M йде з Білорусі, - ЗМІ

17 вересня, 2022 субота
14:04
Світ H&M йде з Росії

Бренд H&M відкриє магазини 19 вересня, але не надовго, оскільки компанія вирішила згорнути бізнес у Білорусі

Це виданню Onliner підтвердила пресслужба H&M.

"Ми тимчасово знову відкриємо наші три магазини для продажу товарів, що залишилися, і триматимемо їх відкритими протягом обмеженого періоду часу", - сказали в компанії.

Зазначається, що мережа H&M прийшла до Білорусі три роки тому. Першу крамницю шведського мас-маркету відкривали з натовпом народу. Однак після російського вторгнення в Україну бренд вирішив призупинити роботу, а зараз взагалі заявив про свій відхід.

  • 2 червня Тайвань заборонив експорт сучасних чипів до Росії та Білорусі. Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чипів цим країнам. Йдеться, зокрема, про сканувальні електронні мікроскопи.

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