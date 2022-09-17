Бренд H&M йде з Білорусі, - ЗМІ
Бренд H&M відкриє магазини 19 вересня, але не надовго, оскільки компанія вирішила згорнути бізнес у Білорусі
Це виданню Onliner підтвердила пресслужба H&M.
"Ми тимчасово знову відкриємо наші три магазини для продажу товарів, що залишилися, і триматимемо їх відкритими протягом обмеженого періоду часу", - сказали в компанії.
Зазначається, що мережа H&M прийшла до Білорусі три роки тому. Першу крамницю шведського мас-маркету відкривали з натовпом народу. Однак після російського вторгнення в Україну бренд вирішив призупинити роботу, а зараз взагалі заявив про свій відхід.
- 2 червня Тайвань заборонив експорт сучасних чипів до Росії та Білорусі. Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чипів цим країнам. Йдеться, зокрема, про сканувальні електронні мікроскопи.
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