Бренд з українським корінням: Timberland святкує 50-річчя культових жовтих черевиків 

Українське коріння і створення культового жовтого черевика

У 1952 році чоботар Натан Шварц, який разом з родиною емігрував з Одеси у США, придбав 50% акцій фабрики Abington Shoe Company, де він працював понад три десятиліття і в цей час відкладав гроші. А через 3 роки викупив її повністю. Однак, бренд Timberland Натан Шварц заснував тільки у 1973-му році. Назва марки була придумана з двох слів: timber - "дерево" та land – "земля", що підкреслювало зв’язок з природою, екосвідомість. Єднання з природою відобразилось і в логотипі компанії, на якому зображене дерево. Ще один сенс дерева – родина і сімейні цінності. А завдяки зростаючій популярності взуття саме під маркою Timberland, у 1978-му році компанію The Abington Shoe Company переіменували в The Timberland Company.

Шварц вигадав нову технологію виробництва взуття: під високим тиском поєднав шкіряний верх з гумовою підошвою. Таке з'єднання стало справжньою революцією у виробництві черевиків, адже виявилося міцнішим за стандартний прошив нитками, а взуття, зроблене за новою технологією, збільшило свою водонепроникність і якість. Така технологія була запатентована Timberland.

Походження жовтого ("медового") кольору сягає 1970-х років, коли Шварц вирішив представити новий відтінок для робочих черевиків компанії. І хоча така ідея сприймалась навіть самими працівниками компанії дещо вороже, Натан не прогадав - модель черевиків жовтого кольору стала популярною не тільки в США, але й в усьому світі. Хоча існує думка, що цей колір став основним випадково.

Королі рекламних кампаній, тімбероманія і хвиля гіп-гопу

Справжнім бумом популярності бутсів стали 90-ті. Тоді компанія активно "боролась" за клієнтів і запускала цікаві рекламні кампанії. Й недарма. Наприклад, в 90-х компанія стала офіційним постачальником взуття для щорічних перегонів на собачих упряжках на Алясці (Iditarod Trail Sled Dog Race). Реклама бутсів активно з’являлась на телебаченні (до речі, саме Timberland став першим у світі виробником черевиків, який запустив телевізійну рекламу наприкінці 80-х). У 1994-му році Жовті черевики навіть потрапили на обкладинку Playboy!

Ще однією причиною стрімкої популярності "тімберів" став гіп-гоп. Тоді негласними амбасадорами Yellow Boots були: Biggie, Das EFX, Mobb Deep. Тімберленди навіть згадувались у піснях. Таким чином аудиторія розширилась, до покупок тімберлендів активно долучалась молодь, яка носила черевики на прогулянках, в походах, буквально щодень. Як наслідок, зародився новий напрямок у світі вуличної моди: широкі джинси, картата сорочка та жовті бутси. А невдовзі з'ясувалося, що вони надають цікавого характеру не лише образам в стилі реп, це взуття і для спорту, і для туризму, і на щодень.

З кінця 90-х і на початку нульових Yellow Boots часто з’являлись в популярних фільмах та серіалах, що дало ще більшу впізнаваність та популярність бренду. Ще б пак, хто ж не хотів повторити брутальний образ Домініка Торетто з "Форсажу" у виконанні Віна Дизеля, незмінним взуттям якого були жовті черевики, чи агента Джея з першої частини франшизи "Люди в чорному" (Вілл Сміт), який носив "тімбери".

Yellow Boots зараз

Що ж, Timberland став одним із рідкісних явищ в історії взуття, бо з роками взуття і одяг бренду стає все більш затребуваним. Ба більше, Yellow Boots виробляють у майже незмінному дизайні. Хоча до 50-річчя моделі бренд представив екологічну лінійку Colour Blast - яскраві кольорові черевики, які наслідують свого "старшого брата", мають комфортну устілку, утеплювач PrimaLoft®, що складається з 90% перероблених матеріалів, і міцну гумову підошву.

Речі Timberland відрізняються бездоганною якістю виконання, унікальністю моделей та незвичайними дизайнерськими рішеннями. Це означає, що одесит Натан Шварц вигадав просто унікальний рецепт успіху у взуттєвій промисловості і культову модель черевиків, яка, здається, не вийде з моди ніколи.

Офіційним дистриб'ютором Timberland в Україні є компанія INTERTOP. Взуття, одяг і аксесуари можна придбати в офіційних магазинах Timberland та магазинах INTERTOP, на сайті INTERTOP.UA та в мобільному застосунку.