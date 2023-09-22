Британець, якого Усик побив у напівпрофесіоналах, зажадав реваншу і кинув виклик українцю

Про це повідомляє Sky Sports.

"Я сподіваюся, що як тільки поверну титул, моїм наступним суперником буде Усик. Але, судячи з нинішньої ситуації в надважкій вазі, я не впевнений на сто відсотків. Однозначно після повернення титулу я опинюся в хорошому положенні. Це зробить бій з Усиком більш можливим", - сказав Джо Джойс.

Олександр Усик та Джойс вже боксували у рамках напівпрофесійної серії боксу – тоді перемогу здобув українець.

Бій Джойса проти Чжана Чжилея пройде 23 вересня.

Переговори про бій Усик - Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі відновили переговори про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Усик та Тайсон Ф'юрі намагалися домовитися про поєдинок наприкінці минулого та на початку 2023 року, проте не досягли згоди та припинили переговори.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).