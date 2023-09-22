Британець, якого Усик побив у напівпрофесіоналах, зажадав реваншу і кинув виклик українцю
Британський надважковаговик Джо Джойс розповів, що хоче битись з Олександром Усиком після поєдинку з тимчасовим чемпіоном WBO Чжаном Чжилеєм
Про це повідомляє Sky Sports.
"Я сподіваюся, що як тільки поверну титул, моїм наступним суперником буде Усик. Але, судячи з нинішньої ситуації в надважкій вазі, я не впевнений на сто відсотків. Однозначно після повернення титулу я опинюся в хорошому положенні. Це зробить бій з Усиком більш можливим", - сказав Джо Джойс.
Олександр Усик та Джойс вже боксували у рамках напівпрофесійної серії боксу – тоді перемогу здобув українець.
Бій Джойса проти Чжана Чжилея пройде 23 вересня.
Переговори про бій Усик - Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі відновили переговори про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Усик та Тайсон Ф'юрі намагалися домовитися про поєдинок наприкінці минулого та на початку 2023 року, проте не досягли згоди та припинили переговори.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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