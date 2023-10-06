Британія, Албанія та країни ЄС узгодили план боротьби з контрабандою людьми, яка посилилась через міграцію
На полях саміту Європейського політичного співтовариства (EPC) в Іспанії Євросоюз спільно з Албанією та Великою Британією розробили план з п’яти пунктів, щоб узгодити спільну протидію країн контрабанді людьми
Про це повідомляє The Guardian.
Після саміту Європейського політичного співтовариства (EPC) у Гранаді в Іспанії, до якого приєдналися президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емануель Макрон, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, прем'єр-міністри Італії та Великобританії - Джорджа Мелоні та Ріші Сунак відповідно, Макрон повідомив журналістам, що лідери узгодили план із п’яти пунктів, який буде використано для всіх членів EPC, щоб створити першу узгоджену боротьбу з торговцями людьми на всьому континенті. Країни будуть боротися не тільки зі злочинцями, які керують контрабандистськими човнами в Середземному морі та Ла-Манші, а й з організованою злочинністю в Європі.
Країни-засновники плану пропонуватимуть іншим країнам допомогу для зміцнення їхніх кордонів і припинення торгівлі людьми за допомогою спільної розвідки, поліції та стратегій безпеки.
Працюватимуть над посиленням пошуково-рятувальних місій, а також активізують зусилля в Африці за допомогою "всебічного партнерства з ключовими країнами для усунення основних причин міграції" і вдосконалювати "можливості гуманітарного приймання та переселення тих, хто має право на захист".
"Ми розширимо цей формат і цей підхід до EPC, тому що це має набагато більше сенсу, оскільки ми матимемо коаліцію охочих: члени ЄС, Єврокомісії, Албанія, Великобританія та всі інші країни, готові приєднатися до ініціативи", - сказав Макрон.
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