Про це йдеться у щорічному звіті Державного департаменту про торгівлю людьми США за 2023 рік, передає Reuters.

Цьогоріч РФ залишилася в списку "державних спонсорів" торгівлі людьми. Вона належить до числа країн з найгіршими способами розв'язанням цієї проблеми. У розділі про країну більше критики, ніж минулого року. Там згадується примусове переміщення тисяч українських дітей до Росії, яке є предметом переслідування Міжнародним кримінальним судом проти російських посадовців, включаючи диктатора Володимира Путіна.

"Існувала державна політика або схема торгівлі громадянами України та північнокорейськими робітниками", - йдеться у документі.

Крім того, зазначається про надходження повідомлень про те, що російські офіційні особи примушували, обманювали або змушували повнолітніх іноземних громадян брати участь у загарбницькій війні Росії проти України.

Цьогорічний звіт приписує РФ сприяння поверненню російських дітей із Сирії, деякі з яких, можливо, були жертвами торгівлі людьми, але в ньому згадується менше позитивних моментів, ніж у звіті минулого року.

Росія посідає 3 рівень, який групує найбільших злочинців у сфері торгівлі людьми (вона була там і минулого року). Натомість цьогоріч рейтинг понизили Алжиру, Чаду, Джибуті та Екваторіальної Гвінеї до 3 рівня. А Малайзії та В’єтнаму підвищили, адже хоча вони "не повністю відповідали мінімальним стандартам для ліквідації торгівлі людьми", проте доклали "значних зусиль для цього", йдеться у звіті.

Депортація Росією українських дітей

З 24 лютого 2022 року країна масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до загарбаного Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи на відпочинок у таборах. Наразі достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких росіяни незаконно вивезли з України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу у Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, який відбувся 13 травня.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське. Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей, невідомо навіть, де вони перебувають і у яких умовах.

Згодом він додав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово захоплених територіях.

Натомість 8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей до РФ і називає дії Москви геноцидом.

А Центр національного спротиву розповів, що 8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені до оздоровчих баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка" Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки РФ. З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини.