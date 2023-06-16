"Існує державна політика або схема": США розкритикували Росію за торгівлю громадянами України
США посилили критику Росії через факти торгівлі людьми. Зокрема, йдеться про українських дітей, яких незаконно депортували під час повномасштабної війни та призовників
Про це йдеться у щорічному звіті Державного департаменту про торгівлю людьми США за 2023 рік, передає Reuters.
Цьогоріч РФ залишилася в списку "державних спонсорів" торгівлі людьми. Вона належить до числа країн з найгіршими способами розв'язанням цієї проблеми. У розділі про країну більше критики, ніж минулого року. Там згадується примусове переміщення тисяч українських дітей до Росії, яке є предметом переслідування Міжнародним кримінальним судом проти російських посадовців, включаючи диктатора Володимира Путіна.
"Існувала державна політика або схема торгівлі громадянами України та північнокорейськими робітниками", - йдеться у документі.
Крім того, зазначається про надходження повідомлень про те, що російські офіційні особи примушували, обманювали або змушували повнолітніх іноземних громадян брати участь у загарбницькій війні Росії проти України.
Цьогорічний звіт приписує РФ сприяння поверненню російських дітей із Сирії, деякі з яких, можливо, були жертвами торгівлі людьми, але в ньому згадується менше позитивних моментів, ніж у звіті минулого року.
Росія посідає 3 рівень, який групує найбільших злочинців у сфері торгівлі людьми (вона була там і минулого року). Натомість цьогоріч рейтинг понизили Алжиру, Чаду, Джибуті та Екваторіальної Гвінеї до 3 рівня. А Малайзії та В’єтнаму підвищили, адже хоча вони "не повністю відповідали мінімальним стандартам для ліквідації торгівлі людьми", проте доклали "значних зусиль для цього", йдеться у звіті.
Депортація Росією українських дітей
З 24 лютого 2022 року країна масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до загарбаного Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи на відпочинок у таборах. Наразі достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких росіяни незаконно вивезли з України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу у Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, який відбувся 13 травня.
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.
29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське. Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей, невідомо навіть, де вони перебувають і у яких умовах.
Згодом він додав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово захоплених територіях.
Натомість 8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей до РФ і називає дії Москви геноцидом.
А Центр національного спротиву розповів, що 8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені до оздоровчих баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка" Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки РФ. З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини.
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