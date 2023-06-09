Британія двічі за добу підіймала винищувачі для перехоплення російських літаків

Про це повідомили в уряді Великої Британії.

Протягом 24 годин літаки королівських ВПС "Тайфун" двічі підіймали в повітря для перехоплення кількох російських літаків, які летіли поблизу повітряного простору НАТО.

Увечері в четвер, 8 червня, "Тайфуни" королівських ВПС, які базувалися на авіабазі Амарі в Естонії, а також Gripens ВПС Швеції були спрямовані на перехоплення Іл-20 і Су-27 ВПС Росії, які летіли поблизу повітряного простору НАТО та Швеції.

"Російські літаки не відповідав міжнародним нормам, не змогли зв'язатися з відповідними регіонами польотної інформації (FIR), однак вони залишалися в міжнародному повітряному просторі та літали професійно", – йдеться в повідомленні.

Уранці в п’ятницю, 9 червня, літаки "Тайфун" знову мусили підійматися для перехоплення Ан-12 та Ан-74, які летіли на південь від материкової Росії до Калінінградської області. Пізніше винищувачі королівських ВПС отримали повторне завдання перехопити два Ту-22М і два Су-30, які також летіли на південь від материкової Росії над Фінською затокою та Балтійським морем. Російські літаки знову не дотримувалися міжнародних норм.

До британських винищувачів приєдналися F-18 ВПС Фінляндії. Вони супроводжували російські Ту-22М і Су-30 через Фінську затоку, згодом це продовжили Gripen ВПС Швеції. Португальські та румунські F-16, які базувалися на авіабазі Шяуляй у Литві, також були спрямовані для супроводу російських літаків, які проходили далі на південь через зони польотів Латвії та Литви.

"Ці перехоплення є яскравим нагадуванням про те, що королівські ВПС завжди готові захищати наше небо та небо наших союзників, тоді як скоординовані дії кількох військово-повітряних сил чітко демонструють цінності наших міжнародних альянсів", – заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

У британському уряді додали, що НАТО зараз проводить військово-морські навчання в Балтійському морі. Як і очікувалося, російська авіація протягом усього часу спостерігала за кораблями союзників.