Британія готова на будь-які дії задля порятунку України

Про це у неділю, 30 січня 2022 року, в етері Sky News заявила очільниця британського МЗС Ліз Трас, передає Еспресо.TV.

"Ми нічого не виключаємо", - сказала вона , відповідаючи на запитання, яку допомогу Лондон буде готовий надати Україні за такого сценарію.

Трас нагадала, що Велика Британія вже постачає Україні озброєння, необхідне для оборонних бойових дій.

Трас також зазначила, що Лондон може діяти "проти будь-якої компанії, яка становить інтерес для Кремля".



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Відповідаючи на запитання про те, чи може британська влада в рамках санкцій конфісковувати нерухомість великих російських бізнесменів, міністр сказала:



"Ми розглядаємо всі варіанти".

Трас також підтвердила, що у зв'язку з напруженою обстановкою на сході Європи Лондон пропонує розмістити додаткові сили в Естонії. Крім того, за її словами, ВПС Великої Британії стали активнішими над Чорним морем.

Глава МЗС Великої Британії заявила, що пріоритетом Лондона наразі є запобігання нападу РФ на Україну.





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