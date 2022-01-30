Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Британія вдвічі збільшить свою військову присутність в Естонії

Британія вдвічі збільшить свою військову присутність в Естонії

30 січня, 2022 неділя
08:15
Світ

Очільник уряду Сполученого Королівства Борис Джонсон запропонує НАТО відправити ще 900 британських військовослужбовців до Естонії, що вдвічі збільшить кількість британських сил у цій балтійській державі, оскільки напруга в регіоні продовжує зростати

Про це із посиланням на Financial Times передає Еспресо.TV.

"Естонія є членом НАТО та Пакту про взаємну оборону Заходу - на відміну від України, яку останніми тижнями частково оточили російські танки та близько 100 000 солдатів, що викликало припущення про вторгнення Москви", - зазначає газета.

Читайте такожДжо Байден: "Я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі"

За інформацією видання, вже "найближчими днями" Даунінг-стріт може відправити до Естонії та інших союзників по НАТО "літаки, військові кораблі та військових спеціалістів", щоб зміцнити кордони Європи "в умовах зростання російської агресії".

Але спочатку треба отримати згоду від штабквартири Альянсу в Брюселі, куди британські чиновники прибудуть завтра, у понеділок, 31 січня 2022 року.

  • При цьому сам Борис Джонсон планує з понеділка відвідати низку східноєропейських країн.
  • Не виключається його візит до України й перемовини з керівництвом держави, зокрема, із президентом Володимиром Зеленським.
  • В найближчих планах британського прем'єра є й особиста телефонна розмова з російсьим правителем Володимиром Путіним.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Естонія
Борис Джонсон
НАТО
Велика Британiя
Читайте також:
29 січня, 2022 субота
На російсько-білоруських навчаннях фігурує карта розчленованої України
Володимир Вірчіс
28 січня, 2022 п'ятниця
Вірчис не міг повірити, що його зрадила близька людина: стало відомо, чому знаний український боксер міг скоїти самогубство
29 січня, 2022 субота
Ким насправді виявилися американці у формі у зоні АТО-ООС. З'явилося пояснення
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.56
    Купівля 28.56
    Продаж 28.9
  • EUR
    Купівля 31.77
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
30 січня
09:17
Вітер лишив без світла 63 населені пункти
09:00
Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 94 смерті, понад 3 тис. ушпиталень, 24 тис. заражень
08:36
Після випадку в Дніпрі на усіх вокзалах перевіряють підвісні люстри
08:00
МВС Польщі готується прийняти 1 млн українських біженців
07:23
У Василькові зарізали сімейну пару
2022, субота
29 січня
23:18
Ексклюзив
У Києві внаслідок зіткнення двох авто на Кільцевій дорозі загинула жінка
22:47
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Промоутер Ф'юрі "злив" нову дату реваншу Усика та Джошуа
22:22
Moderna
Moderna розпочала випробовувати вакцину від ВІЛ на людях
22:01
Владислав Супряга
"Динамо" домовилося про трансфер українського форварда до італійського клубу
21:39
Дмитро Кулеба
Кількість літаків з "аргументами" всі бачать: Кулеба заявив, що Україна успішно втілює нову стратегію протидії російській агресії
21:21
Ексклюзив
Михайло Забродський
"Щоб контролювати Київ, його не треба захоплювати – достатньо окупувати частину Лівобережжя", – Михайло Забродський
21:15
Фрідріх Мерц
Новий лідер партії Меркель заявив, що Європа припуститься помилки, якщо відключить РФ від SWIFT
21:07
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський створив напругу у відносинах із союзниками та репутаційні проблеми особисто для Байдена – розслідування "Еспресо"
20:44
протести в Казахстані
Президент Казахстану Токаєв пояснив, чому особисто наказав стріляти в протестувальників та згадав про Сталіна
20:21
Мілош Земан
У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про причетність агентів російського ГРУ до вибухів на складах зброї
19:55
Дмитро Ярош
Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі
19:54
хакер
Українців попередили про нову кібератаку, яку здійснюють через поштову розсилку
19:29
Олексій Резніков
Резніков розкритикував Німеччину через відмову надати зброю Україні
19:11
Ексклюзив
У Києві таксі наїхало на чоловіка на пішохідному переході
18:55
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Промоутер назвав несподівану причину зриву бою Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу
18:30
НАТО
Угорщина відмовилася розміщувати сили НАТО, які перекидають на схід Європи
18:16
Джо Байден
У США затримали чоловіка, який планував замах на Байдена
17:55
Андрій Шевченко
У Польщі не ризикнули призначити Шевченка тренером збірної через його дружбу з російським олігархом Абрамовичем, - Przeglad Sportowy
17:34
ООС ЗСУ
29 січня на фронті не зафіксовано жодного порушення режиму "тиші"
17:19
Російські військові
У РФ заявили про відведення військ Західного військового округу в місця постійної дислокації
16:55
Ешлі Барті
Перша ракетка світу виграла Australian Open та перервала 44-річну "чорну смугу"
16:43
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"У Путіна нема жодних маневрів – лише або в Африку, або в ОРДЛО", – Андрій Піонтковський
16:37
Виступаючи з промовою, Лукашенко 36 разів сказав слово "війна"
16:22
Зоран Міланович
Президент Хорватії назвав прем'єра країни "українським агентом"
16:20
Марко Міхельсон
Київ має вкладати гроші в оборону, а не у "Велике будівництво", - Марко Міхельсон
16:12
Ексклюзив
Андрій Санніков
"Те, що відбувається в Білорусі, – це найсерйозніший показник підготовки до війни", – Андрій Санніков
16:01
Росія перекинула на Донбас
Інформацію про постачання РФ донорської крові на кордон з Україною, розповсюджують, аби посіяти паніку і страх в нашому суспільстві, - Міноборони
16:00
Ексклюзив
Путін
Окрім вузької групи безумців Патрушева і Путіна, російська еліта не хоче великої війни з Україною, – Піонтковський
15:47
Кива чекає на "визволителів" з РФ, але російською пише страшенно неоковирно
15:31
Жан Ів Ле Дріан та Анналена Бербок
Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну "заради деескалації напруженості"
15:15
Збірна України з футзалу
Збірна України дізналася суперника по чвертьфіналу Євро-2022 з футзалу
14:47
Віктор Бабарико
Експретенденту в президенти Білорусі Бабарико не дають читати у в'язниці
14:24
Давид Арахамія
Зараз немає розвідданих про військові приготування з боку Росії, - Арахамія
14:13
Борис Джонсон
Борис Джонсон хоче особисто поспілкуватися з Путіним
13:46
На російсько-білоруських навчаннях фігурує карта розчленованої України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV