Британія вдвічі збільшить свою військову присутність в Естонії
Очільник уряду Сполученого Королівства Борис Джонсон запропонує НАТО відправити ще 900 британських військовослужбовців до Естонії, що вдвічі збільшить кількість британських сил у цій балтійській державі, оскільки напруга в регіоні продовжує зростати
Про це із посиланням на Financial Times передає Еспресо.TV.
"Естонія є членом НАТО та Пакту про взаємну оборону Заходу - на відміну від України, яку останніми тижнями частково оточили російські танки та близько 100 000 солдатів, що викликало припущення про вторгнення Москви", - зазначає газета.
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За інформацією видання, вже "найближчими днями" Даунінг-стріт може відправити до Естонії та інших союзників по НАТО "літаки, військові кораблі та військових спеціалістів", щоб зміцнити кордони Європи "в умовах зростання російської агресії".
Але спочатку треба отримати згоду від штабквартири Альянсу в Брюселі, куди британські чиновники прибудуть завтра, у понеділок, 31 січня 2022 року.
- При цьому сам Борис Джонсон планує з понеділка відвідати низку східноєропейських країн.
- Не виключається його візит до України й перемовини з керівництвом держави, зокрема, із президентом Володимиром Зеленським.
- В найближчих планах британського прем'єра є й особиста телефонна розмова з російсьим правителем Володимиром Путіним.
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