Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Джо Байден: "Я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі"

Джо Байден: "Я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі"

29 січня, 2022 субота
07:22
війна з Росією Джо Байден

На тлі невпинного накопичення Росією своїх військ на кордонах з Україною президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден прийняв рішення відносно передислокації додаткового американського збройного контингенту до країн Східної Європи, що є членами Північноатлантичного альянсу

Про це глава Сполучених Штатів офіційно зааявив під час спілкування із журналістами, передає Еспресо.TV із посиланням на CNN.

"Найближчим часом я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі", - зазначив Байден.

Про які саме країни йдеться, наразі точно не відомо.

Як наголошує зі свого боку CNN, такий крок буде "новим етапом у відповіді США на ескалацію з боку Росії на кордоні з Україною".

Читайте такожВіталій Портников: Війни може і не буде, але шантаж буде

Перед цим йшлося про приведення у бойову готовність 8 500 американських військових. Саме така кількість бійців та офіцерів армії США вже готові вирушити на східний фланг НАТО.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі учора, 28 січня, у зв'язку з цим казав про Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію. Всі вони є членами Альянсу.

"Україна має спільний кордон із чотирма членами НАТО - Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Президент (Джо Байден, - ред.) та міністр оборони (Ллойд Остін, - ред.) дали дозвіл на підвищення нашої готовності на випадок, якщо нам доведеться підтримувати наших союзників або надавати їм допомогу", - пояснив Міллі.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сполучені Штати
Джо Байден
передислокацiя
війна
НАТО
США
перекидання
Сполучені Штати Америки
війська НАТО
нова війна
Читайте також:
27 січня, 2022 четвер
"Тисячі загиблих йому точно ніхто не пробачить": Путіна стримує від повномасштабного вторгнення можлива кількість трун, які їхатимуть з України, - нардеп Лубінець
Володимир Вірчіс
28 січня, 2022 п'ятниця
"Чи можна стартанути з 0?", - боксер Вірчис, якого знайшли повішеним, за три тижні до смерті просив допомоги і хотів почати життя заново
сніг
28 січня, 2022 п'ятниця
"Сніг, сильний вітер і морози": синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.56
    Купівля 28.56
    Продаж 28.92
  • EUR
    Купівля 31.78
    Продаж 32.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
29 січня
08:00
Дистанційне навчання
Старшокласників Вінниці перевели на "дистанційку"
2022, п'ятниця
28 січня
23:36
Суд відправив у СІЗО нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі
23:16
Зеленський Макрон
"Існує сприятливий клімат для діалогу в "Нормандському форматі": Зеленський провів перемовини з Макроном
22:48
Зеленський
"Заклик інноваційних підприємців відстояти суверенітет України дуже важливий": Зеленський подякував Річарду Бренсону за підтримку
22:46
гроші
Російські банки втратили приблизно $2,5 млрд на тлі можливого нового нападу на Україну
22:33
Світлана Тихановська
Білоруську опозиціонерку Тихановську висунули на Нобелівську премію миру 2022
22:09
російські війська
РФ направила до кордону з Україною запаси крові на тлі можливого вторгнення, - Reuters
21:49
Давид Арахамія
"Якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність": Арахамія відреагував на затримання під час отримання хабаря нардепа-"слуги" Кузьміних
21:44
Пентагон
США підвищили готовність військ, щоб у разі посилення агресії РФ допомогти союзникам НАТО, - Пентагон
21:28
Денис Казанський
"Перекручена інформація": член ТКГ Казанський прокоментував інсайд ЗМІ щодо можливих прямих перемовин України з терористами "Л/ДНР"
21:25
Інфографіка
Олександр Абраменко
Олімпіада-2022: хто і в яких видах спорту представить Україну в Пекіні
21:21
Розстріл у Дніпрі: нацгвардієць Рябчук визнав провину у суді
20:58
Володимир Вірчіс
Вірчис не міг повірити, що його зрадила близька людина: стало відомо, чому знаний український боксер міг скоїти самогубство
20:55
Ексклюзив
Перші пуски британських NLAW на українському полігоні
Перші пуски британських NLAW на українському полігоні: як це було. Відео
20:49
Душан Влаховіч
"Ювентус" оголосив про трансфер сербського бомбардира, який повинен врятувати їх від провального сезону
20:46
Кріс Браун
Американського співака Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні та подали до суду з позовом у $20 млн
20:43
Ексклюзив
"Суспільство хоче більшої комунікації": нардепка Констанкевич вважає, що влада має доносити більше інформації на тлі можливого вторгнення РФ
20:20
Італія
Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України до 15 березня
20:10
"Четверта пташка": в Україну доставили 81 тонну американських боєприпасів
20:05
Інфографіка
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у Пекіні
19:46
Російські прикордонники затримали двох українських рибалок в акваторії Чорного моря, - Денісова
19:45
Рахім Стерлінг
Поговорили і передумали: "Барселона" відмовилась від трансферу одного з найдорожчих футболістів "Ман Сіті"
19:27
Бубакар Траоре
"Металіст" оголосив про трансфер захисника за 350 тис. євро
19:26
Єнс Столтенберг
Допомога в обороні України, ціна наступу для РФ та нарощування сил на Східному фланзі: Столтенберг назвав основні пункти відповідей НАТО на "гарантії безпеки" РФ
18:57
В Україні оголосили про початок конкурсу для відбору кандидатів на посаду судді КС
18:51
Зеленський
"Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб на лижах покатався?": Зеленський відкинув пропозицію Лаврова про зустріч та закликав домовлятися
18:34
НБУ: український експорт скорочуватиметься як мінімум на $100 млн на рік через механізм вуглецевого коригування імпорту ЄС
18:32
Детективи НАБУ на хабарі затримали народного депутата "Слуги народу" Сергія Кузьміних
18:32
Додо
"Шахтар" і "Маріуполь" зіграли внічию матч на зборах у Туреччині
18:28
Петро Порошенко
Порошенко після зустріч із делегацією Конгресу США: єдність довкола України, сильна армія і дипломатія – ось що зупинить Путіна
18:14
Зеленський
Зеленський: треба дуже обережно висловлювати думку, що завтра буде війна
18:12
Олександр Ткаченко
Міністр культури Ткаченко закликав журналістів не "гратися" з інфоприводами, вигідними ворогу, та не розганяти паніку
18:11
газ
Президент США та голова Єврокомісії обговорили постачання газу у випадку вторгнення РФ в Україну
18:08
Зеленський
Зеленський: "Вони вбивали, вони ховали побратимів, вони практики - наша армія є не гіршою за армії НАТО"
17:53
Зеленський
Зеленський: якщо буде повномасштабна війна, вона буде і на кордонах деяких країн НАТО
17:43
Володимир Вірчіс
"Чи можна стартанути з 0?", - боксер Вірчис, якого знайшли повішеним, за три тижні до смерті просив допомоги і хотів почати життя заново
17:40
військовий
На Запоріжжі знайшли повішеним військового-контрактника: поліцейські підозрюють, що він скоїв самогубство
17:37
Путін Макрон
Путін заявив, що Захід проігнорував ключове питання Росії щодо "гарантій безпеки"
17:32
Андрій Шевченко
У Польщі знайшли нового тренера для збірної і це не Шевченко, - ЗМІ
17:28
Ексклюзив
Телеканал "НАШ"
Факти для запровадження санкцій проти каналу "НАШ" є, але процес можуть політизувати назвавши його "тиском", - політологиня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV