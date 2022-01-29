Джо Байден: "Я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі"

Про це глава Сполучених Штатів офіційно зааявив під час спілкування із журналістами, передає Еспресо.TV із посиланням на CNN.



"Найближчим часом я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі", - зазначив Байден.



Про які саме країни йдеться, наразі точно не відомо.



Як наголошує зі свого боку CNN, такий крок буде "новим етапом у відповіді США на ескалацію з боку Росії на кордоні з Україною".



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Перед цим йшлося про приведення у бойову готовність 8 500 американських військових. Саме така кількість бійців та офіцерів армії США вже готові вирушити на східний фланг НАТО.



Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі учора, 28 січня, у зв'язку з цим казав про Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію. Всі вони є членами Альянсу.



"Україна має спільний кордон із чотирма членами НАТО - Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Президент (Джо Байден, - ред.) та міністр оборони (Ллойд Остін, - ред.) дали дозвіл на підвищення нашої готовності на випадок, якщо нам доведеться підтримувати наших союзників або надавати їм допомогу", - пояснив Міллі.





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