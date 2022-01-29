Джо Байден: "Я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі"
На тлі невпинного накопичення Росією своїх військ на кордонах з Україною президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден прийняв рішення відносно передислокації додаткового американського збройного контингенту до країн Східної Європи, що є членами Північноатлантичного альянсу
Про це глава Сполучених Штатів офіційно зааявив під час спілкування із журналістами, передає Еспресо.TV із посиланням на CNN.
"Найближчим часом я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі", - зазначив Байден.
Про які саме країни йдеться, наразі точно не відомо.
Як наголошує зі свого боку CNN, такий крок буде "новим етапом у відповіді США на ескалацію з боку Росії на кордоні з Україною".
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Перед цим йшлося про приведення у бойову готовність 8 500 американських військових. Саме така кількість бійців та офіцерів армії США вже готові вирушити на східний фланг НАТО.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі учора, 28 січня, у зв'язку з цим казав про Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію. Всі вони є членами Альянсу.
"Україна має спільний кордон із чотирма членами НАТО - Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Президент (Джо Байден, - ред.) та міністр оборони (Ллойд Остін, - ред.) дали дозвіл на підвищення нашої готовності на випадок, якщо нам доведеться підтримувати наших союзників або надавати їм допомогу", - пояснив Міллі.
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