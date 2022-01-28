США підвищили готовність військ, щоб у разі посилення агресії РФ допомогти союзникам НАТО, - Пентагон

Про це він сказав під час брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном, передає Еспресо.TV.



"Україна має спільний кордон із чотирма членами НАТО - Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Президент та міністр оборони дали дозвіл на підвищення нашої готовності на випадок, якщо нам доведеться підтримувати наших союзників або надавати їм допомогу", - заявив Міллі.



Водночас Ллойд Остін наголосив, що американські війська не були розгорнуті в Україні. Він зауважив, що переміщення військ може мати вплив на думки лідерів різних країн та на їхні рішення, тому на це треба зважати.



Також Остін додав, що США не мають наміру атакувати нікого, а лише захищати.



"Навіть якщо ми перемістимо війська, то мета цього буде заспокоїти наших партнерів", - наголосив міністр.



Крім того Остін сказав, що посилення збройного конфлікту між РФ та Україною не є неминучим, і все ще може вирішити дипломатія. З військової точки зору, за його словами, у Росії все готово для вторнення в Україну, однак поки не ясно, чи дійсно РФ планує нападати.



"Хоча ми не віримо, що президент (Росії Володимир - ред.) Путін прийняв остаточне рішення використати ці сили проти України, тепер у нього є така можливість, і у нього є кілька варіантів", - додав Остін.



Нагадаємо, у п'ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо буде повномасштабна війна, вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Також він сказав, що санкції проти Російської Федерації повинні вводитися вже зараз, а не "після".



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