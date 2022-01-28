Зеленський: якщо буде повномасштабна війна, вона буде і на кордонах деяких країн НАТО
У п'ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо станеться повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, то війна прийде і до деяких країн НАТО
Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Хочу сказати, що деякі країни ЄС розраховують на те, що "не ризикувати, не брати Україну" (в НАТО, - ред.), але якщо буде повномасштабна війна, про яку ви тут говорите зараз, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО, точно буде", - сказав Зеленський.
На думку президента, серйозним викликом для Альянсу є те, що у разі членства України в НАТО і можливого вторгнення РФ Україну доведеться захищати. Однак поки ніхто не готовий до такого.
"Якщо буде війна, яка армія якої країни готова буде захищати нас? Ніяка. Цього не буде. І це дуже страшно для НАТО", - наголосив Зеленський.
Він додав, що у випадку повномасштабного наступу РФ та війни на кордонах країн Альянсу у цих державах будуть провокації, адже деякі з них теж були республіками Радянського Союзу. Однак, за словами Зеленського, упевненості в тому, що їх хтось буде захищати, немає.
"Чи ви впевнені в тому, що в цей момент, коли такі маленькі держви, що у нас тут війна з дуже серйозною армією, ви впевнені, що їх будуть захищати? Ви впевнені, що за них будуть помирати люди?", - зауважив президент.
- Раніше Зеленський заявив, що сигнали про ймовірний напад РФ у західних ЗМІ б'ють по економіці України.
- Також він сказав, що санкції проти Російської Федерації повинні вводитися вже зараз, а не "після".
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