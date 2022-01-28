"Навіщо нам санкції після?": Зеленський про допомогу від Заходу у разі нового вторгнення РФ

Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Ми точно розуміємо, якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі. І коли ти сам на сам із дуже-дуже непростою державою, ти запитуєш, а що таке санкції після? А для кого вони адресовані? Для чого вони, вони стосуються України? Вибачте, але, на жаль, ні. Я не знаю, що буде потім. Потім буде повномасштабна війна, як усі говорять? Навіщо нам санкції потім?", - сказав він.



Президент наголосив, що санкції "після" не допоможуть Україні. За його словами, це буде стримуванням російської агресії проти країн ЄС. Однак цього не можна робити за рахунок України.



"Так не можна. У нас 15 тис. загинуло, а багато країн світу обговорюють санкції після. Я вважаю, що це нечесно", - зауважив Зеленський.



Він додав, що Захід повинен відкрито сказати причини, чому санкції проти РФ не вводяться зараз. На думку Зеленського, західні лідери повинні не лише висловлювати підтримку на майбутнє, а і показувати цю підтримку тепер, адже ризики та загрози в Україні вже існують.



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