Сигнали про ймовірний напад РФ у ЗМІ б'ють по економіці України, - Зеленський

Про це він сказав на пресконференції 28 січня, передає Еспресо.TV.



"Зараз я не вважаю (ситуацію, - ред.) більш напруженою, ніж у пік навчань. Тоді вона теж була дуже гостра. Але тоді такої інформаційної політики не було. Я говорив з президентом США, що ця політика повинна бути виваженою. Нехай журналісти з'їздять до Києва, у нас хіба танки вулицями їздять... Якщо ви не в Україні, то створюється таке враження...", - заявив він.



Президент додав, що інформація з різних джерел про можливе вторгнення Росії в Україну не може лякати Україну, оскільки починається економічна паніка.



"Деякі лідери стверджують, що завтра буде війна. Це паніка, паніка на ринках. Скільки це коштує нашій державі? Народ повинен бути впевнений в армії, в президенті, довіряти владі. Але різна інформація з різних джерел не може плутати нашу державу, тому що починається економічна паніка".



Він зазначив, що внаслідок "зміни інформаційного простору" з України вивели 12,5 млрд інвестицій.



"Для стабілізації нашої економіки ми витратимо приблизно $4-5 млрд. На меншу цифру я не розраховую, саме така сума нам потрібна".



Він назвав причиною виведення інвестицій невиважену інформаційну політику.



"Я президент України, я перебуваю тут, тому знаю більше деталей, глибше, ніж будь-який президент. Питання не в президенті США", - сказав Зеленський.



Очільник держави наголосив на важливості того, що Джо Байден отримує інформацію про ситуацію на кордоні з Росією не від посередників, а безпосередньо від нього.



"Дуже важливо, щоб не лише наші спецслужби обмінювалися інформацією, треба бути тут і обмінюватися інформацією", - зазначив Зеленський.



Також президент додав, що публічно Російська Федерація заявляє про бажання виконувати Мінські домовленості і відсутність плану нападати на Україну. Однак ці заяви не підтверджені діями, і про це свідчить збільшення кількості російських військових біля українського кордону та проведення військових навчань, що, за словами Зеленського, є небезпечним.



"Ви ж розумієте, що це ризики, що всі реагують, це дійсно небезпечно. Може бути будь-яка провокація, велике накопичування військ - це великі ризики. Навіть якщо ти не збираєшся (нападати, - ред.)", - наголосив президент.



Він додав, що в Україні 40 млн населення, що дуже багато, і ростуть нові покоління, які пам'ятатимуть агресивні дії РФ. На думку Зеленського, причина військових навчань Росії незрозуміла, а якщо вона полягає у залякуванні, то це не вдасться зробити, адже Україна готова до відповіді.



"Для чого ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм? В чому задоволення цього, що хтось боїться? Ми не боїмось. Але живуть люди, звичайні люди, старі, вони не військові. Навіщо це, в чому сенс? Щоб що, покласти економіку нашої держави? Це неможливо", - наголосив Зеленський.



Нагадаємо, керівник федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що РФ готова атакувати Україну, але ще не ухвалила з цього приводу остаточного рішення.

Журналіст Іван Капсамун заявив, що Росія може і блефувати щодо нападу на Україну, але все ж готує для цього всю інфраструктуру.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що західні посадовці оборонних відомств впевнені, що РФ "завершила останні приготування до вторгнення в Україну" і надіслала на кордон медичні підрозділи.