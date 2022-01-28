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Сигнали про ймовірний напад РФ у ЗМІ б'ють по економіці України, - Зеленський

28 січня, 2022 п'ятниця
17:25
Економіка Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з публікаціями ЗМІ про загрозу вторгнення РФ в Україну складається враження, що в Україні вулицями їздять танки і проходить мобілізація, та наголосив, що Україні така паніка за кордоном не потрібна

Про це він сказав на пресконференції 28 січня, передає Еспресо.TV.

"Зараз я не вважаю (ситуацію, - ред.) більш напруженою, ніж у пік навчань. Тоді вона теж була дуже гостра. Але тоді такої інформаційної політики не було. Я говорив з президентом США, що ця політика повинна бути виваженою. Нехай журналісти з'їздять до Києва, у нас хіба танки вулицями їздять... Якщо ви не в Україні, то створюється таке враження...", - заявив він.

Президент додав, що інформація з різних джерел про можливе вторгнення Росії в Україну не може лякати Україну, оскільки починається економічна паніка.

"Деякі лідери стверджують, що завтра буде війна. Це паніка, паніка на ринках. Скільки це коштує нашій державі? Народ повинен бути впевнений в армії, в президенті, довіряти владі. Але різна інформація з різних джерел не може плутати нашу державу, тому що починається економічна паніка".

Він зазначив, що внаслідок "зміни інформаційного простору" з України вивели 12,5 млрд інвестицій.

"Для стабілізації нашої економіки ми витратимо приблизно $4-5 млрд. На меншу цифру я не розраховую, саме така сума нам потрібна".

Він назвав причиною виведення інвестицій невиважену інформаційну політику.

"Я президент України, я перебуваю тут, тому знаю більше деталей, глибше, ніж будь-який президент. Питання не в президенті США", - сказав Зеленський.

Очільник держави наголосив на важливості того, що Джо Байден отримує інформацію про ситуацію на кордоні з Росією не від посередників, а безпосередньо від нього.

"Дуже важливо, щоб не лише наші спецслужби обмінювалися інформацією, треба бути тут і обмінюватися інформацією", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що публічно Російська Федерація заявляє про бажання виконувати Мінські домовленості і відсутність плану нападати на Україну. Однак ці заяви не підтверджені діями, і про це свідчить збільшення кількості російських військових біля українського кордону та проведення військових навчань, що, за словами Зеленського, є небезпечним.

"Ви ж розумієте, що це ризики, що всі реагують, це дійсно небезпечно. Може бути будь-яка провокація, велике накопичування військ - це великі ризики. Навіть якщо ти не збираєшся (нападати, - ред.)", - наголосив президент.

Він додав, що в Україні 40 млн населення, що дуже багато, і ростуть нові покоління, які пам'ятатимуть агресивні дії РФ. На думку Зеленського, причина військових навчань Росії незрозуміла, а якщо вона полягає у залякуванні, то це не вдасться зробити, адже Україна готова до відповіді.

"Для чого ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм? В чому задоволення цього, що хтось боїться? Ми не боїмось. Але живуть люди, звичайні люди, старі, вони не військові. Навіщо це, в чому сенс? Щоб що, покласти економіку нашої держави? Це неможливо", - наголосив Зеленський.
 

  • Нагадаємо, керівник федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що РФ готова атакувати Україну, але ще не ухвалила з цього приводу остаточного рішення.
  • Журналіст Іван Капсамун заявив, що Росія може і блефувати щодо нападу на Україну, але все ж готує для цього всю інфраструктуру.
  • Видання The Wall Street Journal повідомило, що західні посадовці оборонних відомств впевнені, що РФ "завершила останні приготування до вторгнення в Україну" і надіслала на кордон медичні підрозділи.

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