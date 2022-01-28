Росія намагається знайти момент несподіванки для атаки, Україна має бути готова для відбиття, - журналіст

Про це він заявив у програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Це ж певне нагнітання, щоб спробувати "продати" Заходу таку небезпеку. З одного боку, всі ознаки того, що вони готуються нападати вже є, але, з іншого боку, росіяни можуть блефувати і спеціально це робити. Україна має бути готовою до таких атак, Росія і блефує, але разом з тим, вона і готує повністю інфраструктуру. Так і Україна має бути повністю готовою для відбиття такої атаки, якщо вона може бути з боку РФ", - сказав журналіст.



На його думку, зараз росіяни перевіряють по всьому периметру українського кордону готовність до дій.



"Вони теж намагаються намацати, на яких напрямках є певна слабина, яку вони зможуть при певних обставинах використати. Це не означає, що вони обов'язково підуть цим шляхом. Для них зараз достатньо складно вдарити, щоб цього ніхто не очікував. Вони постійно вишукують цей момент - для них важливо, щоб він існував, вони до цього і готуються, але вони бачать, що і Україна готова і Захід слідкує за цією ситуацією і допомагає військово Україні", - підсумував Капсамун.



Видання The Wall Street Journal повідомило, що західні посадовці оборонних відомств впевнені, що РФ "завершила останні приготування до вторгнення в Україну" і надіслала на кордон медичні підрозділи.