Росія відправила медичні підрозділи на кордон з Україною, - The Wall Street Journal

Про це повідомляє The Wall Street Journal.



Видання зазначає, що Москва досягнула рівня готовності, "якого не було ніколи".



Згідно зі статтею, ці кроки не означають, що напад обов'язково буде, але вони є передумовами для бойових дій та викликали інтенсивні дебати серед західних союзників щодо намірів президента Росії Володимира Путіна.



The Wall Strret Journal зазначає, що "американські та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, роблять різні висновки на основі однакових розвідданих".

Нагадаємо, 28 січня Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що біля українського кордону на 20 тис. більше російських військ, скільки й навесні 2021 року - 112 тис., а з авіа- та морською компонентою - приблизно 130 тис.