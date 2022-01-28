Кількість військ РФ біля України зараз і навесні 2021 року - співмірна, але неспівмірна реакція, - Резніков

Про це він заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, передає Еспресо.TV.



За словами Олексія Резнікова, Україна має повну інформацію від іноземної розвідки. Відмінність у відомостях про кількість військ РФ біля українського кордону пов'язана з трактуванням відстані, оскільки хтось використовує інформацію про розташування російських збройних сил за 200 км від України, хтось - 400 км. Українська сторона послуговується даними про 200 км.



Міністр зауважив, що взимку РФ завжди організовує навчальний період і по всій країні переміщуються війська. Зараз дані про це поширюють, щоб тиснути й не тільки на Україну.



Олексій Резніков зазначив, що на початку грудня 2021 року на кордоні з Україною було сконцентровано 94 тис. російських військових, з авіаційною та морською компонентою - близько 110 тис. Зараз там перебуває 112 тис. військовиків, а з авіа- та морською компонентою - приблизно 130 тис.



"У квітні 2021 бойовий комонент, який стягувала Росія, складав 126 тис. осіб. Кількість тоді й зараз співмірна. Неспівмірна реакція", - наголосив очільник Міноборони.



Він зауважив, що ризики, які є зараз, існують протягом восьми років.



Також Олексій Резніков повідомив, що відсутні намагання атакувати Україну мігрантами з боку Білорусі. Він додав, що війська РФ, які прибувають туди на навчання, більше нагадують окупантів, аніж ударну групу.



"Жодних загроз Білорусі з боку України не існує – це нонсенс. Хочу, щоб у Мінську це теж почули", - підсумував він.



Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі відсутні підстави вважати, що Росія нападе завтра, але загроза вторгнення є.

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