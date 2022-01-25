Підстав для вторгнення Росії завтра не існує, - Резніков

Про це він сказав під час засідання Верховної Ради, передає Еспресо.TV.



"Наші Збройні Сили готові дати відсіч ворогу. Не переживайте, спіть спокійно. Не потрібно мати жодної "тривожної валізи", - сказав міністр.



Олексій Резніков зазначив, що російські збройні сили ще не створили ударного угруповання, яке могло б вторгнутися в Україну.



"Підстав вважати, що завтра буде вторгнення не існує з точки зору військових. Це не означає, що вони не захочуть, не будуть розвиватися, загроза є", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, раніше він зявив, що в Україні цілодобово триває розгортання системи загальної військової підготовки фактично для всього населення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb