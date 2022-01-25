Підстав для вторгнення Росії завтра не існує, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі відсутні підстави вважати, що Росія нападе завтра, але загроза вторгнення є
Про це він сказав під час засідання Верховної Ради, передає Еспресо.TV.
"Наші Збройні Сили готові дати відсіч ворогу. Не переживайте, спіть спокійно. Не потрібно мати жодної "тривожної валізи", - сказав міністр.
Олексій Резніков зазначив, що російські збройні сили ще не створили ударного угруповання, яке могло б вторгнутися в Україну.
"Підстав вважати, що завтра буде вторгнення не існує з точки зору військових. Це не означає, що вони не захочуть, не будуть розвиватися, загроза є", - додав міністр оборони.
- Нагадаємо, раніше він зявив, що в Україні цілодобово триває розгортання системи загальної військової підготовки фактично для всього населення.
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