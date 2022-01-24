Розгортання тероборони в Україні триває цілодобово, - Резніков

Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков, передає Українська правда.



"По-перше, я прошу реалістично оцінювати ситуацію. Розгортання системи національного спротиву, зокрема, територіальної оборони, триває цілодобово. Але точно будуть якісь негаразди. Наприклад, зброї і боєприпасів достатньо. Проте десь ми отримаємо неготові приміщення. Ми їх підготуємо. Десь співробітники центрів комплектації ще не розібралися, як діяти. Ми їх швидко навчимо. Зараз ми працюємо над максимальним спрощенням процедур, їх цифровізацією, щоб не було потрібно збирати зайві папірці", - сказав міністр оборони.



Зазначаться, що міністр оборони закликає громадян України зважити, у який спосіб вони готові долучитися до оборони держави. Є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв ТрО, потрібно одночасно наповнювати і підвищувати якість резерву інших компонентів Збройних Сил.



"Наперед хочу вибачитись перед тими, хто стикнувся з якимись недоліками. Прошу ставитись з розумінням і закликаю сприймати їх не як проблеми, а як завдання", - зауважив він.



Відомо, що найближчим часом у міністерстві обіцяють почати системне інформування громадян, які бажають служити у Силах тероборони або відповідному резерві щодо алгоритму дій.



"Я вдячний всім, хто робить свій внесок у зміцнення оборони держави. Кожен практичний крок зменшує вірогідність ескалації, оскільки позбавляє її сенсу для ворога.



І наближає повернення Криму та Донецька з Луганськом. Хто б і що про це не казав", - підсумував Рєзніков.



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