РФ ще не ухвалила рішення про напад на Україну, - очільник німецької розвідки

Про це він сказав у інтерв'ю Reuters.



"Я вважаю, що рішення (РФ, - ред.) про напад ще не ухвалили", - заявив Каль.



Очільник німецької розвідки перерахував кілька можливих сценаріїв, включно з діями щодо дестабілізації уряду в Києві або підтримки окупаційних військ на Сході України та просування лінії розмежування і додав, що "криза може розвиватися тисячами способів".



За його словами, невідомо, чи задовольнять вимоги Путіна переговори із Заходом.



"З огляду на його далекосяжні вимоги, це буде непросто", - додав він.



Каль відмовився коментувати, які санкції слід застосовувати проти РФ у випадку нападу, але підтримав підхід Німеччини, який тримає Москву в невідомості щодо того, які кроки вона може зробити.



"Це те, що робить Путін", - сказав очільник німецької розвідки.

Нагадаємо, журналіст Іван Капсамун заявив, що Росія може і блефувати щодо нападу на Україну, але все ж готує для цього всю інфраструктуру.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що західні посадовці оборонних відомств впевнені, що РФ "завершила останні приготування до вторгнення в Україну" і надіслала на кордон медичні підрозділи.