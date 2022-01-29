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Борис Джонсон хоче особисто поспілкуватися з Путіним

29 січня, 2022 субота
14:13

На тлі напруженої ситуації у конфлікті Росії та України прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір найближчими днями відвідати кризовий регіон

У цій поїздці главу британського уряду супроводжуватиме міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс, повідомили на Даунінг-стріт. Таку інформацію розповсюджує DW.

Точна дата поїздки, а також те, куди саме поїде Джонсон, наразі не повідомляється.

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Крім того речниця британського прем'єра повідомила, що наступного тижня Джонсон проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. За її словами, британський прем'єр знову заявить про необхідність відвести російські війська від кордону з Україною та вжити заходи для дипломатичного врегулювання конфлікту. Дата переговорів із Путіним також наразі не розкривається.

Джонсон "сповнений рішучості активізувати дипломатичні зусилля та фактори стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі", зазначила прессекретарка прем'єра.

  • Останнім часом Джонсон вже неодноразово застеріг Москву від нової агресії проти України та закликав Кремль до дипломатичного врегулювання конфлікту. 

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Володимир Путiн
Борис Джонсон
Велика Британiя
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