Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, над цим питанням працює міністерство внутрішніх справ Британії. Наразі обговорення знаходиться на ранній стадії.

Якщо британська влада піде на цей крок, то членство у ПВК Вагнера буде визнано кримінальним злочином, буде заборонено відвідування усіх заходів угрупування та публічне носіння його символіки. Крім того, ця ініціатива може вплинути на можливості ПВК залучати гроші через фінансові установи Великої Британії.

За даними The Telegraph, плани оголосити ПВК Вагнера терористичною організацією обговорюються з січня 2023 року, але їх відклали після того, як британське міністерство закордонних справ висловило стурбованість щодо наслідків такого рішення. Очікується, що цю тему знову порушать у МЗС 6 лютого.

У британському уряді наразі не підтвердили та не спростував інформацію газети.