Британія і Південна Корея провели військові навчання біля кордонів КНДР

Про це повідомляє Yonhap.

Військові навчання розпочались 10 жовтня і тривали одинадцять днів у Центрі бойової підготовки в північно-східній провінції Південної Кореї Індже, що поблизу кордону з Північною Кореєю. Навчання передбачали використання передових технологій для імітації реалістичних умов поля бою.

Всього було залучено понад 4 тис. військових, серед яких була рота шотландської гвардії британської армії, а також близько 270 одиниць бойової техніки: танки, гелікоптери та безпілотники.

Навчання включали дві триденні частини тренувань ведення наступальних та оборонних бойових дій. Таким чином тренування за такими сценаріями мають посилити здатність військових Британії та Південної Кореї координувати свої дії під час виконання бойових завдань.

Цьогоріч Британія відправила на навчання більший підрозділ, аніж торік, коли її представляв один взвод, йдеться у повідомленні.