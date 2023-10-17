Посилення загрози з боку КНДР і Китаю: Південна Корея, США та Японія створили тристоронню гарячу лінію

Про це інформує Yonhap, посилаючись на слова сеульського чиновника.

Зазначається, що гаряча лінія, яка з'єднує Ради національної безпеки трьох країн, з'явилася після того, як президенти США, Японії та Південної Кореї домовилися консультуватися у разі виникнення спільної загрози. Вона забезпечить президентів та вищих посадових осіб можливістю голосового та відеозв'язку у будь-який час. Наразі технічний персонал завершив тестування лінії зв'язку.

Вказано, що відкриття гарячої лінії збіглося з появою занепокоєння серед політиків та експертів, щодо ймовірних намірів Північної Кореї та Китаю до провокаційних дій на тлі того, що США поглинуті врегулюванням ситуації між Ізраїлем і ХАМАСом та війною Росії в Україні.