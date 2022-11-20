Про це йдеться в матеріалі The Times.

Стало відомо, що лише до одного британського порту – Іммінгем – з березня прибуло російської нафти на загальну суму близько 23 мільйонів фунтів стерлінгів, яка була зареєстрована як імпорт із Німеччини, Нідерландів та Бельгії. А до порту Темзпорт, на сході Лондона, прибуло нафти з Росії на суму 130 мільйонів фунтів стерлінгів. Її класифікували як імпорт із Польщі, Бельгії та Нідерландів.

Загалом, за даними торгової статистики Великої Британії, з березня до десяти британських портів прибуло російської нафти на суму 778 мільйонів фунтів стерлінгів. Приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів з цієї суми припадають на червень і липень 2022 року, коли, за офіційними даними, Британія взагалі не ввозила нафту з Росії.

Але британський Офіс національної статистики враховує країну відправлення, а не виробництва нафти, і якщо врахувати цей чинник, то майже 80 мільйонів фунтів стерлінгів у червні й липні припадає на імпорт російського "чорного золота".

The Times змогла відстежити щонайменше чотири танкери, які виходили з Росії та ввозили нафту на територію Британії вже після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Два з них використовували схему перевантаження нафти із судна на судно для приховування її походження. Це один із найпоширеніших способів, але через те, що танкери часто вимикають транспондери й не відстежуються у системах, встановити реальну кількість таких випадків складно.

Повідомляється, що вже на початку листопада в Іммінгемі пришвартувалося 244-метрове судно Delta Pioneer, яке привезло близько 500 тисяч барелів нафти безпосередньо з Росії. Наразі невідомо, як саме вона буде класифікована в британській статистиці.

Імпорт російської нафти до Великої Британії є законним до 5 грудня, коли набувають синхронно з Європейським Союзом санкції проти нафтового сектора Росії. До цього часу, однак, британські компанії, які імпортують російську нафту, можуть понести репутаційний ризик, зауважує The Times.

18 листопада стало відомо, що Європейський Союз заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро та національних резервів РФ на 33,8 мільярда.

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