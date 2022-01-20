Британія має намір поставити ще більше озброєння Україні, - британський міністр оборони

Про це пише The Daily Mail.



"Я ретельно стежитиму за питанням про постачання Україні більшої кількості оборонної зброї. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України", - наголосив Бен Воллес.



Він зауважив, що Велика Британія рішуче підтримуватиме Україну, її суверенітет і спільні інтереси обох держав.



"Ми вже вісім років допомагаємо їм будувати обороноздатність, і ми вирішили посилити цю допомогу у світлі російської агресії. Британія підтримує своїх союзників", - розповів міністр оборони.



Бен Воллес додав, що цього тижня його країна поставила Україні 2 тис. протитанкових ракетних установок і готова надати ще більше озброєння.

Нагадаємо, Британія поставила Україні тисячі протитанкових ракет цього тижня.

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