Британія має намір поставити ще більше озброєння Україні, - британський міністр оборони
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країна передала Україні 2 тис. протитанкових гранатометів і готова поставити ще більше зброї
Про це пише The Daily Mail.
"Я ретельно стежитиму за питанням про постачання Україні більшої кількості оборонної зброї. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України", - наголосив Бен Воллес.
Він зауважив, що Велика Британія рішуче підтримуватиме Україну, її суверенітет і спільні інтереси обох держав.
"Ми вже вісім років допомагаємо їм будувати обороноздатність, і ми вирішили посилити цю допомогу у світлі російської агресії. Британія підтримує своїх союзників", - розповів міністр оборони.
Бен Воллес додав, що цього тижня його країна поставила Україні 2 тис. протитанкових ракетних установок і готова надати ще більше озброєння.
- Нагадаємо, Британія поставила Україні тисячі протитанкових ракет цього тижня.
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