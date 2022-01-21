Британія може відправити сотні військових до країн Балтії та Польщі, щоб стримати РФ, - The Times
Велика Британія має намір скерувати своїх військових до Польщі, Латвії, Литви й Естонії як "стримувальний фактор" для Росії
Про це пише The Times, посилаючись на Міноборони Британії.
Велика Британія розглядає можливість збільшення своєї військової присутності у країнах Східної Європи "сотнями" військових.
The Times зазначає, що НАТО обговорило, чи потрібно нарощувати військовий контингент у Литві, Польщі, Латвії й Естонії.
Видання зауважило, що Велика Британія очолює бойову групу з 1,2 тис. людей у Естонії й має там 830 військових, бойові броньовані машини, засоби протиповітряної оборони та розвідки, самохідну артилерію, танки, інженерну групу.
Крім того, ще 140 військових перебуває в Польщі в межах місії Альянсу стосовно нарощення передової присутності.
- Нагадаємо, Велика Британія має намір поставити ще більше озброєння Україні.
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