Британія може відправити сотні військових до країн Балтії та Польщі, щоб стримати РФ, - The Times

Про це пише The Times, посилаючись на Міноборони Британії.



Велика Британія розглядає можливість збільшення своєї військової присутності у країнах Східної Європи "сотнями" військових.



The Times зазначає, що НАТО обговорило, чи потрібно нарощувати військовий контингент у Литві, Польщі, Латвії й Естонії.



Видання зауважило, що Велика Британія очолює бойову групу з 1,2 тис. людей у Естонії й має там 830 військових, бойові броньовані машини, засоби протиповітряної оборони та розвідки, самохідну артилерію, танки, інженерну групу.



Крім того, ще 140 військових перебуває в Польщі в межах місії Альянсу стосовно нарощення передової присутності.

Нагадаємо, Велика Британія має намір поставити ще більше озброєння Україні.

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