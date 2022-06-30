Британія надала Україні понад 424 млн євро на зарплати бюджетникам
Україна отримала кредит у межах проєкту Світового банку на суму 446,8 млн євро, з яких 424,6 млн євро гарантувала Британія
Про це повідомило Міністерство фінансів України
У межах проєкту Світового банку Україна отримала кредит на загальну суму 446,8 млн євро. Мова про проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" У рамках виділеного фінансування гарантія Великобританії становить 424,6 млн євро.
Як наголосив міністр фінансів Сергій Марченко, залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери. Тобто вони будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету. Зокрема йдеться про забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери як на національному, так і регіональному рівнях.
- Міністерство фінансів розраховує залучити в червні $4,8 млрд, а загалом до кінця року - $20 млрд від міжнародних партнерів
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