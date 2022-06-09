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Україна до кінця 2022 року планує залучити ще $20 млрд від міжнародних партнерів, - міністр фінансів

9 червня, 2022 четвер
12:24
Економіка

Міністерство фінансів розраховує залучити в червні $4,8 млрд, а загалом до кінця року - $20 млрд від міжнародних партнерів

Про це міністр фінасів Сергій Марченко зазначив в ході засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, у червні Мінфін розраховує залучити $4,8 млрд, у липні - $4 млрд.

Марченко відзначив, що у порівнянні з травневими $1,5 млрд це дуже суттєва сума.

"А до кінця року ми плануємо додатково залучити $20 млрд", – відзначив Марченко.

Відповідні перемовини уже тривають, йдеться про залучення пільгових позик та грантів від міжнародних партнерів, зазначив очільник Мінфіну.

  • Нагадаємо, для допомоги переселенцям: Світовий банк позичить Україні $100 млн.

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гранти
Мінфін
держборг
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