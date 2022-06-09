Україна до кінця 2022 року планує залучити ще $20 млрд від міжнародних партнерів, - міністр фінансів
Міністерство фінансів розраховує залучити в червні $4,8 млрд, а загалом до кінця року - $20 млрд від міжнародних партнерів
Про це міністр фінасів Сергій Марченко зазначив в ході засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
За його словами, у червні Мінфін розраховує залучити $4,8 млрд, у липні - $4 млрд.
Марченко відзначив, що у порівнянні з травневими $1,5 млрд це дуже суттєва сума.
"А до кінця року ми плануємо додатково залучити $20 млрд", – відзначив Марченко.
Відповідні перемовини уже тривають, йдеться про залучення пільгових позик та грантів від міжнародних партнерів, зазначив очільник Мінфіну.
- Нагадаємо, для допомоги переселенцям: Світовий банк позичить Україні $100 млн.
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