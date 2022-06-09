Про це міністр фінасів Сергій Марченко зазначив в ході засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, у червні Мінфін розраховує залучити $4,8 млрд, у липні - $4 млрд.

Марченко відзначив, що у порівнянні з травневими $1,5 млрд це дуже суттєва сума.

"А до кінця року ми плануємо додатково залучити $20 млрд", – відзначив Марченко.

Відповідні перемовини уже тривають, йдеться про залучення пільгових позик та грантів від міжнародних партнерів, зазначив очільник Мінфіну.

Нагадаємо, для допомоги переселенцям: Світовий банк позичить Україні $100 млн.

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