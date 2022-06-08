Для допомоги переселенцям: Світовий банк позичить Україні $100 млн
Світовий банк збирається незабаром виділити Україні нову позику на $100 млн для підтримки внутрішніх переселенців
Про це повідомив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Враховуючи гостру потребу у фінансуванні центрального бюджету, Світовий банк в даний час зосереджує свою увагу на наданні швидкої і негайної допомоги, яка, в свою чергу, може допомогти населенню, особливо найбільш вразливим групам населення. По-перше, дуже скоро ми виділимо ще $100 млн на допомогу внутрішньо переміщеним особам", - сказав він.
За словами Банерджі, Світовий банк також продовжує фінансувати діючі проєкти в Україні. Мова йде про допомогу в секторі охорони здоров'я, інфраструктури та енергетики.
Крім того, установа вивчає можливості залучення інших країн до такого фінансування, в тому числі - Італію, Японію, США. Хоча деталі поки що не узгоджені, таке фінансування має бути передбачене для додаткових виплат внутрішнім переселенцям та взарзивим групам населення, зазначив Аруп Банерджі.
- Нагадаємо, Світовий банк 7 червня схвалив виділення Україні фінансової підтримки у розмірі $1,49 млрд.
- 22 квітня президент Володимир Зеленський повідоив, що Світовий банк надасть Україні 4,8 мільярда доларів на відбудову країни.
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