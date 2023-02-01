Британія після краху FTX планує регулювати криптоіндустрію

Про це інформує CNBC.

"Велика Британія офіційно виклала плани регулювання індустрії криптовалют, причому уряд намагався приборкати деякі безрозсудні бізнес-практики, які з'явилися протягом минулого року та сприяли краху FTX", - йдеться в повідомленні.

У ході консультацій уряд запропонував низку заходів, спрямованих на приведення регулювання бізнесу криптовалютних активів у відповідність до регулювання традиційних фінансових компаній.

Серед пропозицій, пункт, який передбачає посилення правил, спрямованих на фінансових посередників і працівників, які зберігають криптовалюту від імені клієнтів.

У Британії прагнуть встановити "надійний режим, який посилить правила кредитування криптоактивів, одночасно посилюючи захист споживачів і операційну стійкість компаній".

"Ми залишаємося непохитними у своєму зобов’язанні розвивати економіку та сприяти технологічним змінам та інноваціям - і це включає технологію криптоактивів. Але ми також повинні захистити споживачів, які використовують цю нову технологію, забезпечуючи надійні, прозорі та справедливі стандарти", - сказав економічний секретар міністерства фінансів Ендрю Гріффіт.

У 2022 році виникло зростання ризикованих позик між кількома криптокомпаніями та відсутність належної перевірки контрагентів, залучених до цих транзакцій.

Крах FTX додав гостроти спробам глобальних регуляторів керувати криптопростором, який не схильний до налагодження. Також повідомляється, що Європейський Союз і США вже зробили власні пропозиції щодо покращення захисту споживачів у криптовалюті.

Станом на 10 листопада 2022 року біткоїн втратив 77% вартості на тлі новин про крах однієї з найбільших криптобірж світу. Тоді FTX закрила можливість виведення коштів для клієнтів. На межу краху її привели спроби Бенкман-Фріда останніми місяцями рятувати інші криптофірми, які руйнувалися через обвал на ринку криптовалют і підвищення відсоткових ставок центробанками, пише Reuters з посиланням на кількох близьких до засновника FTX людей. Декілька таких угод завдали великих збитків.

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