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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Британія припускає, що Росія може наважитись застосувати хімічну зброю через невдачі у захопленні України, - The Guardian

Британія припускає, що Росія може наважитись застосувати хімічну зброю через невдачі у захопленні України, - The Guardian

9 березня, 2022 середа
22:44

Велика Британія побоюється, що Росія може підготувати основу для застосування хімічної зброї в Україні після того, як чиновники Кремля без вагомих доказів стверджували, що США підтримують програму створення біологічної зброї в країні.

Про це пише британська The Guardian, інформує Еспресо.TV

Західні чиновники заявили на брифінгу в середу, 9 березня,  що у них є "вагомі підстави для занепокоєння щодо можливого використання нетрадиційної зброї" Росією, що відображає досвід застосування хімічної зброї під час громадянської війни в Сирії.

Занепокоєння виникло частково через те, що російське міністерство закордонних справ займалося "підготовкою сцени", роблячи "неправдиві твердження" щодо програми біологічної зброї, що діє в Україні.

Раніше в середу, 9 березня, речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що у Росії є документи, які свідчать про те, що США підтримали програму створення біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою та сибіркою. Вашингтон і Київ спростували ці заяви, які США назвали "абсурдними".

Окремо, Міноборони Росії звинуватило "українських націоналістів" у підготовці "провокації" з використанням хімічної зброї у селі на північний захід від Харкова. План полягав у тому, щоб помилково звинуватити російські сили у застосуванні хімічної зброї, додали в міністерстві.

Західні чиновники неодноразово попереджали про можливе використання Росією особливо смертельної зброї протягом останніх двох тижнів, наприклад термобаричних вакуумних бомб, які завдають шкоди людським тілам через інтенсивність своїх вибухових хвиль.

Такі попередження із Заходу створені як стримуючий ефект, водночас і засновані на оцінці того, що така зброя може бути дійсно використана.

На користь таких припущень свідчить той факт, що Росія виявила очевидну готовність атакувати мирних жителів, оскільки її початковий план вторгнення просувається дуже повільно.

Також і те, що хімічна зброя була використана щонайменше 17 разів під час громадянської війни в Сирії і за тим очевидно стоїть Росія, хоч вона і постійно заперечує це.

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Росія
хімічна зброя
Великобританiя
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