"Залякування політв'язнів": Британія вимагає від РФ звільнити заарештованого в Криму адвоката Семедляєва

Про це повідомляє у Twitter посольство Великої Британії в Україні.



"Кримськотатарського адвоката Едема Семедляєва заарештували, коли він надавав правову допомогу українським політв'язням у Криму. Його нове 12-денне ув'язнення служить подальшому залякуванню політв'язнів, обмеженню доступу до правосуддя. Росія має звільнити Едема та всіх політв'язнів негайно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський окупаційний "суд" Сімферополя заарештував адвоката Едема Семедляєва на 12 діб.Окупанти закидають адвокату "непідкорення законним вимогам поліції" - російські силовики вимагали, щоб Семедляєв не знімав процес складання протоколів на затриманих кримських татар.Раніше, 25 жовтня, під будівлею "суду" в Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які прийшли підтримати фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Адвокат Едем Семедляєв приїхав до відділу російської поліції Центрального району надати юридичну допомогу затриманим. Пізніше на Семедляєва склали адміністративний протокол за "непідкорення поліції" і протримали його добу в ізоляторі в Судаку.Семедляєв звернувся до Адвокатської палати Криму зі скаргою на дії російських силовиків після його затримання.США закликали РФ негайно звільнити Семедляєва.