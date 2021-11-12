"Залякування політв'язнів": Британія вимагає від РФ звільнити заарештованого в Криму адвоката Семедляєва
Велика Британія зажадала від Росії звільнити заарештованого в окупованому Криму адвоката Едема Семедляєва
Про це повідомляє у Twitter посольство Великої Британії в Україні.
"Кримськотатарського адвоката Едема Семедляєва заарештували, коли він надавав правову допомогу українським політв'язням у Криму. Його нове 12-денне ув'язнення служить подальшому залякуванню політв'язнів, обмеженню доступу до правосуддя. Росія має звільнити Едема та всіх політв'язнів негайно", - йдеться у повідомленні.
Окупанти закидають адвокату "непідкорення законним вимогам поліції" - російські силовики вимагали, щоб Семедляєв не знімав процес складання протоколів на затриманих кримських татар.
Раніше, 25 жовтня, під будівлею "суду" в Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які прийшли підтримати фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Адвокат Едем Семедляєв приїхав до відділу російської поліції Центрального району надати юридичну допомогу затриманим. Пізніше на Семедляєва склали адміністративний протокол за "непідкорення поліції" і протримали його добу в ізоляторі в Судаку.
Семедляєв звернувся до Адвокатської палати Криму зі скаргою на дії російських силовиків після його затримання.
США закликали РФ негайно звільнити Семедляєва.
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