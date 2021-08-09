Британія ввела новий пакет санкцій проти Білорусі, у списку Лукашенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

"Режим Лукашенка продовжує придушувати демократію і порушувати права людини в Білорусі. Продукція державних підприємств Лукашенка не буде продаватися у Великобританії", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Пакет санкцій включає в себе:

Заходи з запобігання прольоту або посадки білоруських авіаперевізників у Великобританії

Торгові заходи щодо калію, нафтопродуктів, товарів і технологій для перехоплення і моніторингу, товарів, що використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям щодо білоруського населення.

Фінансові заходи, які забороняють купівлю цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених Білоруссю, а також державними банками, і надання кредитів.

Заходи також включатимуть заборону на надання страховки і перестраховки білоруським державним органам, а також зміни щодо подальшого посилення існуючого ембарго на постачання зброї.

За данними американських ЗМІ, США запровадять нові санкції проти Білорусі 9 серпня, у річницю початку масових протестів у країні.

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"Ці заходи являють собою значний додатковий крок у тиску на режим Лукашенка. Вони ретельно спрямовані на чинення тиску на Лукашенка, державні інститути і тих, хто його оточує, з метою змусити їх змінити поведінку, при цьому мінімізуючи,, будь-які непередбачені наслідки для населення Білорусі в цілому", - йдеться в повідомленні.У список потрапили Олександр Лукашенко, його син Віктор, глава Міноборони Білорусь Віктор Хренін, голова КДБ Іван Тертель, глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко, прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт і глава МВС Іван Кубраков.