Британія ввела новий пакет санкцій проти Білорусі, у списку Лукашенко
Велика Британія ввела пакет фінансових, авіаційних та персональних санкцій проти Білорусі
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.
"Режим Лукашенка продовжує придушувати демократію і порушувати права людини в Білорусі. Продукція державних підприємств Лукашенка не буде продаватися у Великобританії", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.
Пакет санкцій включає в себе:
- Заходи з запобігання прольоту або посадки білоруських авіаперевізників у Великобританії
- Торгові заходи щодо калію, нафтопродуктів, товарів і технологій для перехоплення і моніторингу, товарів, що використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям щодо білоруського населення.
- Фінансові заходи, які забороняють купівлю цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених Білоруссю, а також державними банками, і надання кредитів.
- Заходи також включатимуть заборону на надання страховки і перестраховки білоруським державним органам, а також зміни щодо подальшого посилення існуючого ембарго на постачання зброї.
У список потрапили Олександр Лукашенко, його син Віктор, глава Міноборони Білорусь Віктор Хренін, голова КДБ Іван Тертель, глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко, прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт і глава МВС Іван Кубраков.
- За данними американських ЗМІ, США запровадять нові санкції проти Білорусі 9 серпня, у річницю початку масових протестів у країні.
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