Байден підготував Лукашенку "подарунок" на річницю фальсифікованих виборів у Білорусі

Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерел телеканалу, санкції будуть запроваджені адміністрацією президента США Джо Байдена 9 серпня - рівно за рік після президентських виборів в Білорусі, які були сфальсифіковані режимом Олександра Лукашенка.

На кого будуть поширюватися санкції наразі невідомо.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Підконтрольна диктатору ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка. Це викликало масові протести в країні. Опозиція заявила про фальсифікацію результатів виборів, а справжньою переможницею назвала Світлану Тихановську. .

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що головним підсумком перемовин законно обраної 9 серпня 2021 року глави білоруської держави Світлани Тихановської з вищим керівництвом США буде посилення економічних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

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