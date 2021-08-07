Байден підготував Лукашенку "подарунок" на річницю фальсифікованих виборів у Білорусі
На річницю фальсифікованих режимом Олександра Лукашенка президентських виборів, 9 серпня, США запровадять нові санкції проти Білорусі
Про це повідомляє CNN.
За інформацією джерел телеканалу, санкції будуть запроваджені адміністрацією президента США Джо Байдена 9 серпня - рівно за рік після президентських виборів в Білорусі, які були сфальсифіковані режимом Олександра Лукашенка.
На кого будуть поширюватися санкції наразі невідомо.
9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Підконтрольна диктатору ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка. Це викликало масові протести в країні. Опозиція заявила про фальсифікацію результатів виборів, а справжньою переможницею назвала Світлану Тихановську. .
- Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що головним підсумком перемовин законно обраної 9 серпня 2021 року глави білоруської держави Світлани Тихановської з вищим керівництвом США буде посилення економічних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.
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