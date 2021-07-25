Газета The Wall Street Journal розповіла, про що Тихановська домовлялася у Вашингтоні

Цьому присвячена стаття у The Wall Street Journal, що вийшла сьогодні, 25 липня 2021 року, розповідає Еспресо.TV.



Нові обмеження торкнуться нафтового сектору країни, а також поставки з неї калійних добрив, тобто найбільш чутливих для клану Лукашенка експортних галузей.



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Про що саме йдеться, не розголошується. Санкції стануть сюрпризом для офіційного Мінська.



"Ми не будемо анонсувати конкретні заходи", - сказав один із співрозмовників видання.



"США разом з партнерами і союзниками продовжать залучати до відповідальності владу Білорусі, у тому числі шляхом впровадження санкцій", - наголошується у матеріалі.

Нагадаємо, у Вашингтоні Тихановська, зокрема, зустрілася з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеним та його заступницею Вікторією Нуланд.