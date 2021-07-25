Газета The Wall Street Journal розповіла, про що Тихановська домовлялася у Вашингтоні
Головним підсумком перемовин законно обраної 9 серпня 2021 року глави білоруської держави Світлани Тихановської з вищим керівництвом США буде посилення економічних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка
Цьому присвячена стаття у The Wall Street Journal, що вийшла сьогодні, 25 липня 2021 року, розповідає Еспресо.TV.
Нові обмеження торкнуться нафтового сектору країни, а також поставки з неї калійних добрив, тобто найбільш чутливих для клану Лукашенка експортних галузей.
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Про що саме йдеться, не розголошується. Санкції стануть сюрпризом для офіційного Мінська.
"Ми не будемо анонсувати конкретні заходи", - сказав один із співрозмовників видання.
"США разом з партнерами і союзниками продовжать залучати до відповідальності владу Білорусі, у тому числі шляхом впровадження санкцій", - наголошується у матеріалі.
- Нагадаємо, у Вашингтоні Тихановська, зокрема, зустрілася з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеним та його заступницею Вікторією Нуланд.
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