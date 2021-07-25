Стало відомо, де найчастіше ув'язнюють в Європі
Стамбульська академія кримінального права представила звіт щодо кількості ув'язнених на 100 тис. населення серед європейських країн. Першою у ньому йде Білорусь
Там на 100 000 громадян наразі припадає 345 в'язнів, передає Еспресо.TV.
Як можна побачити на відповідній інфографіції від Академії, друге місце за кількістю укладених посілаТуреччина (335 ув'язнених на 100 тисяч населення), третє - Росія (331).
В Україні цей показник становить 148 ув'язнених, у Польщі - 181.
Найменша ж мінімальна кількість укладених серед європейських країн, згідно з дослідженням, виявлена в Ісландії (33) та Норвегії (49).
Слід наголосити, що після сфальшованих режимом Олександра Лукашенка підсумків президентських виборів 9 серпня 2020 року й подальшої спроби проведення демократичної революції в Білорусі різко збільшилася кількість політв'язнів. Наразі білоруські правозахисники зараховують до цієї категорії близько 600 осіб.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.95
Купівля 26.95Продаж 27.2
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе