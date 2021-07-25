Стало відомо, де найчастіше ув'язнюють в Європі

Там на 100 000 громадян наразі припадає 345 в'язнів, передає Еспресо.TV.



Як можна побачити на відповідній інфографіції від Академії, друге місце за кількістю укладених посілаТуреччина (335 ув'язнених на 100 тисяч населення), третє - Росія (331).



В Україні цей показник становить 148 ув'язнених, у Польщі - 181.



Найменша ж мінімальна кількість укладених серед європейських країн, згідно з дослідженням, виявлена в Ісландії (33) та Норвегії (49).







Слід наголосити, що після сфальшованих режимом Олександра Лукашенка підсумків президентських виборів 9 серпня 2020 року й подальшої спроби проведення демократичної революції в Білорусі різко збільшилася кількість політв'язнів. Наразі білоруські правозахисники зараховують до цієї категорії близько 600 осіб.





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