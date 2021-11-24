Британія засудила масове затримання Росією кримських татар у Сімферополі
Велика Британія засудила масове затримання кримських татар, здійснене окупаційною владою РФ у Сімферополі 23 листопада
Про це посольство Великої Британії в Україні повідомило у Twitter.
"Масові затримання Росією кримських татар, зокрема 31 із них затримано вчора, повинні припинитись", - йдеться у повідомленні посольства.
Також дипломати закликали Росію припинити залякування кримськотатарської спільноти та негайно звільнити всіх українських політв’язнів.
- Нагадаємо, 23 листопада кримськотатарський адвокат Едем Семедляєв вийшов із ізолятора тимчасового тримання в окупованому Криму після 12 діб арешту. Його прийшли зустрічати кілька десятків активістів, але 31 особу затримали співробітники російського ОМОНу та відправили до "поліцейського" відділку у Сімферополі.
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