Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова
Велика Британія зняла санкції з російського олігарха Олега Тінькова — колишнього власника банку Tinkoff. Раніше про зняття санкцій з росіянина просив британський бізнесмен Річард Бренсон
Про це йдеться у документі від британського Управління зі здійснення фінансових санкцій.
Від 20 липня Тінькова вилучено з санкційного списку, відтепер на нього не розповсюджується заморожування активів та заборона на надання трастових послуг.
Раніше, 18 липня, засновник Virgin Group, бізнесмен Річард Бренсон, закликав британську владу зняти санкції з Тінькова. Він надіслав відповідне звернення до британського МЗС, у якому заявив, що хоча Тіньков і був бізнесменом, проте "ніколи не був олігархом".
Бренсон також назвав "необґрунтованими" санкції проти російського бізнесмена.
- 1 березня російський олігарх і засновник банку "Тінькофф" Олег Тіньков звернувся до міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його із санкційного списку. "Я підтримую рішення уряду Великобританії запровадити санкції проти людей, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна чи сприяють війні. Сумно, що вони помилково подумали, що я один із тих людей", - йшлося у заяві Тінькова.
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