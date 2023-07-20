Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова

Про це йдеться у документі від британського Управління зі здійснення фінансових санкцій.

Від 20 липня Тінькова вилучено з санкційного списку, відтепер на нього не розповсюджується заморожування активів та заборона на надання трастових послуг.

Раніше, 18 липня, засновник Virgin Group, бізнесмен Річард Бренсон, закликав британську владу зняти санкції з Тінькова. Він надіслав відповідне звернення до британського МЗС, у якому заявив, що хоча Тіньков і був бізнесменом, проте "ніколи не був олігархом".

Бренсон також назвав "необґрунтованими" санкції проти російського бізнесмена.