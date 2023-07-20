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Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова

20 липня, 2023 четвер
17:30
Світ Олег Тіньков

Велика Британія зняла санкції з російського олігарха Олега Тінькова — колишнього власника банку Tinkoff. Раніше про зняття санкцій з росіянина просив британський бізнесмен Річард Бренсон

Про це йдеться у документі від британського Управління зі здійснення фінансових санкцій.

Від 20 липня Тінькова вилучено з санкційного списку, відтепер на нього не розповсюджується заморожування активів та заборона на надання трастових послуг.

Раніше, 18 липня, засновник Virgin Group, бізнесмен Річард Бренсон, закликав британську владу зняти санкції з Тінькова. Він надіслав відповідне звернення до британського МЗС, у якому заявив, що хоча Тіньков і був бізнесменом, проте "ніколи не був олігархом".

Бренсон також назвав "необґрунтованими" санкції проти російського бізнесмена.

  • 1 березня російський олігарх і засновник банку "Тінькофф" Олег Тіньков звернувся до міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його із санкційного списку. "Я підтримую рішення уряду Великобританії запровадити санкції проти людей, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна чи сприяють війні. Сумно, що вони помилково подумали, що я один із тих людей", - йшлося у заяві Тінькова.
санкції проти Росії
Війна з Росією
Велика Британiя
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