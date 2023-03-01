Російський бізнесмен Тіньков просить Британію зняти з нього санкції: каже, що не підтримує Путіна

Про це інформує Bloomberg.

"Я підтримую рішення уряду Великобританії запровадити санкції проти людей, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна чи сприяють війні. Сумно, що вони помилково подумали, що я один із тих людей", - ідеться у заяві Тінькова.

У ній він також зазначає, що зняття з нього санкцій було б справедливим. Воно, за словами Тінькова, також сигналізувало б іншим, що санкції спрямовані не на всіх росіян, а виключно на тих, які підтримують дії Путіна та його вторгнення.

На підтримку Тінькова виступив російський бізнесмен Михайло Ходорковський. Він також звертався до МЗС Великої Британії із проханням зняти санкції з Тіньоква.

"Кожна фізична чи юридична особа, яка під санкціями, має право оскаржити своє призначення, і для цього існує чіткий законний спосіб", - відповіли в МЗС Великої Британії.

Також Тінькова підтримав голова фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Леонід Волков. Він, за його словами, лобіює європейських, британських і американських посадовців, щоби ті розширили обмеження проти Росії та наклали санкції на 6 тис. російських чиновників і посібників Кремля. Раніше Волков звертався до ЄС із проханням зняти санкції з тих російських олігархів, які публічно засуджують війну РФ проти України.