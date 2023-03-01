Російський бізнесмен Тіньков просить Британію зняти з нього санкції: каже, що не підтримує Путіна
До міністерства закордонних справ Великої Британії звернувся російський олігарх і засновник банку "Тінькофф" Олег Тіньков із проханням виключити його із санкційного списку
Про це інформує Bloomberg.
"Я підтримую рішення уряду Великобританії запровадити санкції проти людей, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна чи сприяють війні. Сумно, що вони помилково подумали, що я один із тих людей", - ідеться у заяві Тінькова.
У ній він також зазначає, що зняття з нього санкцій було б справедливим. Воно, за словами Тінькова, також сигналізувало б іншим, що санкції спрямовані не на всіх росіян, а виключно на тих, які підтримують дії Путіна та його вторгнення.
На підтримку Тінькова виступив російський бізнесмен Михайло Ходорковський. Він також звертався до МЗС Великої Британії із проханням зняти санкції з Тіньоква.
"Кожна фізична чи юридична особа, яка під санкціями, має право оскаржити своє призначення, і для цього існує чіткий законний спосіб", - відповіли в МЗС Великої Британії.
Також Тінькова підтримав голова фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Леонід Волков. Він, за його словами, лобіює європейських, британських і американських посадовців, щоби ті розширили обмеження проти Росії та наклали санкції на 6 тис. російських чиновників і посібників Кремля. Раніше Волков звертався до ЄС із проханням зняти санкції з тих російських олігархів, які публічно засуджують війну РФ проти України.
- 2 жовтня 2022 року російський мільярдер Олег Тіньков визнав себе винним у справі про ухилення від податків та погодився сплатити штраф у понад $500 млн.
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