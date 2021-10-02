Російський олігарх заплатить у США штраф у півмільярда доларів

Про це повідомляє DW.

Засновник TCS Group Олег Тіньков визнав себе винним у справі про шахрайство 2013 року, в рамках якої його звинувачували в приховуванні активів з метою ухилення від сплати податків, і погодився виплатити у США штраф.

За словами представника Мінюсту, $506,8 млн, які внесе в казну США банкір, більш ніж вдвічі перевищують суму, сплати якої він намагався уникнути за допомогою шахрайської схеми - $248,5 млн.

Оголошення вироку в справі Тінькова призначено на 29 жовтня в Окленді.

Згідно з обвинувальним висновком, Олег Тіньков при відмові від громадянства США приховав $1 млрд в активах і доходах, щоб знизити суму податку на експатріацію - exit tax.

В результаті первинного розміщення (IPO) в 2013 році на Лондонській фондовій біржі акцій компанії TCS Group Holding, мажоритарним акціонером якої був Тиньков, вартість його частки перевищила $1 млрд. За три дні після IPO бізнесмен вийшов з громадянства США, яким володів з 1996 року, і за законом повинен був сплатити exit tax. Щоб домогтися зниження податку, він подав до податкової служби США недостовірні дані про те, що його дохід за 2013 рік нібито склав $206 тис., а вартість активів - $300 тис.

Олег Тіньков був заарештований в Лондоні в лютому 2020 року. Він оскаржував свою видачу США, посилаючись на те, що лікується у Великій Британії від лейкемії. Британський суд зобов'язав мільярдера здати паспорти Росії і Кіпру.

У рейтингу Bloomberg Billionaires Index статки Тінькова оцінюють у $8 млрд.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb