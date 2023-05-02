Британська розвідка назвала причину звільнення заступника міністра оборони РФ
Звільнення заступника міністра оборони Росії Михайла Мізінцева свідчить про проблеми армії РФ з матеріально-технічним забезпеченням
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 27 квітня пов'язані з російськими військовими соціальні мережі заявили, що заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізінцева звільнили. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення та перебував на посаді лише вісім місяців.
Аналітики з Британії зазначили, що звільнення Мізінцева не було підтверджено відразу, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють, що проблеми з матеріально-технічним забезпеченням залишаються в центрі проблематичної кампанії РФ в Україні.
Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Брак боєприпасів спричиняє внутрішні розбіжності, особливо між міністерством оборони Росії та ПВК Вагнера.
"Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі виконати вимоги воєнного часу. Поки російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські професіонали логістики застрягли посередині", - підсумували у розвідці Британії.
- 1 травня Інститут вивчення війни пояснив, що російський диктатор Володимир Путін за допомогою постійної ротації у військовому керівництві РФ намагається перекласти відповідальність за невдачі в Україні на генералів.
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