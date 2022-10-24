Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати проти цілей по всій Україні. Водночас зусилля України з враження дронів Shahed-136 стають все більш успішними, а офіційні джерела, в тому числі президент Володимир Зеленський, стверджують, що до 85% атак вдається відбити.

Ці БПЛА повільні, шумні та літають на низькій висоті, завдяки чому поодинокі безпілотники легко збивати за допомогою звичайних засобів протиповітряної оборони.

"Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробити дедалі ефективнішу українську протиповітряну оборону. Ймовірно, вони будуть використовуватись як заміна високоточної зброї великої дальності, яка стає дедалі дефіцитнішою", - дійшли висновку в розвідці Британії.

Починаючи з 13 вересня до 23 жовтня Повітряні сили ЗСУ знищили 273 іранські дрони-камікадзе, якими Росія атакує Україну.

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