Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна.

"На сьогодні, з моменту першого застосування дрона-камікадзе в Куп'янську в Харківській області 13 вересня, ми вже маємо збитих 273 Shahed-136", - сказав Ігнат.

Він додав, що Росія також застосовує проти України іншу модифікацію іранського дрона - Shahed-131. Вона є меншою та має невелику бойову частину.

Також Ігнат повідомив, що українські військові збили чотири ударні дрони Mohajer-6. Один з них вцілів і його вивчають фахівці.

23 вересня стало відомо, що до Білорусі привезли іранських інструкторів, де вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об’єктах інфраструктури в Україні.

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