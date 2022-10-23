З початку вересня Повітряні сили ЗСУ збили 273 іранські дрони Shahed-136
Починаючи з 13 вересня Повітряні сили ЗСУ знищили 273 іранські дрони-камікадзе, якими Росія атакує Україну
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна.
"На сьогодні, з моменту першого застосування дрона-камікадзе в Куп'янську в Харківській області 13 вересня, ми вже маємо збитих 273 Shahed-136", - сказав Ігнат.
Він додав, що Росія також застосовує проти України іншу модифікацію іранського дрона - Shahed-131. Вона є меншою та має невелику бойову частину.
Також Ігнат повідомив, що українські військові збили чотири ударні дрони Mohajer-6. Один з них вцілів і його вивчають фахівці.
- 23 вересня стало відомо, що до Білорусі привезли іранських інструкторів, де вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об’єктах інфраструктури в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе