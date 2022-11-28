Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що Херсон, попри звільнення українськими військами 11 листопада, продовжує зазнавати щоденних обстрілів російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року загинуло 10 осіб. А 27 листопада було зареєстровано 54 обстріли міста та околиць.

Херсон залишається вразливим, оскільки перебуває в зоні дії більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь з лівого берега Дніпра, куди з міста відступили російські окупанти.

У розвідці Британії припустили, що найбільшої шкоди Херсону завдає використання Росією реактивних систем залпового вогню, головним чином - систем БМ-21 "Град".

20-25 листопада від ворожих обстрілів загинуло 15 херсонців, ще 35 людей було поранено.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb