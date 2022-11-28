Британська розвідка пояснила, чому Херсон залишається вразливим для російських обстрілів
Звільнений Херсон залишається вразливим для російських обстрілів, оскільки перебуває у зоні досяжності ворожої артилерії
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що Херсон, попри звільнення українськими військами 11 листопада, продовжує зазнавати щоденних обстрілів російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року загинуло 10 осіб. А 27 листопада було зареєстровано 54 обстріли міста та околиць.
Херсон залишається вразливим, оскільки перебуває в зоні дії більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь з лівого берега Дніпра, куди з міста відступили російські окупанти.
У розвідці Британії припустили, що найбільшої шкоди Херсону завдає використання Росією реактивних систем залпового вогню, головним чином - систем БМ-21 "Град".
- 20-25 листопада від ворожих обстрілів загинуло 15 херсонців, ще 35 людей було поранено.
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