Від 20 листопада внаслідок російських обстрілів загинули 15 херсонців
Протягом 20-25 листопада від ворожих обстрілів загинуло 15 херсонців, ще 35 постраждалих, серед них дитина
Про це повідомили в Херсонській міській раді.
Від 20 листопада ворог 74 рази обстрілював Херсон. Росіяни вбили 15 мирних мешканців, ще 35 поранили.
Через масований ворожий обстріл 24 листопада постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Довелося терміново евакуювати 58 жителів, серед них 22 дітей. Усі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч і необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста.
Також від ворожих обстрілів постраждали навчальні заклади: ліцей журналістики, економіки та правознавства та дві школи.
- Енергетики з 26 листопада планують провести тестове заживлення електромереж Херсона
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