У суботу в Херсон почнуть тестово подавати електроенергію
Енергетики з 26 листопада планують провести тестове заживлення електромереж міста
Про це повідомили в Херсонобленерго.
Ремонтні бригади Херсонобленерго спільно з колегами-енергетиками інших компаній після звільнення Херсона почали роботи з відновлення енергопостачання обласного центру. Тож уже з 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж міста
"Незважаючи на надскладну ситуацію, ми продовжуємо працювати. Наразі стан енергосистеми України складний. Щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС, у оселях херсонців почне з’являтися електроенергія. В подачі електроенергії будуть застосовні екстремальні обмеження, оскільки основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередачі, яка має обмежену пропускну здатність. У першу чергу заживлять об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням віднестися до ситуації", – зазначив голова правління Херсонобленерго Ігор Сафронов.
За його словами, енергетики Херсонщини та Одещини спільно ліквідовують наслідки ворожих обстрілів та руйнувань енергооб’єктів і обладнання. Зокрема, триває ремонт на лінії електропередачі "Посад-Покровське – ХМПЗ". Введення її в дію дасть змогу відновити роботу водогону "Дніпро – Миколаїв", який забезпечує Миколаїв питною водою.
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