Про це у вечірньому зверненні розповів Володимир Зеленський.

"Станом на цей вечір, відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів", - заявив президент.

Очільник держави повідомив, що найбільше проблем зараз саме у столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

"Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже подолано. Якщо електрика є, це не означає, що можна одразу вмикати кілька потужних електроприладів. Будь ласка. Щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. Зараз, як і раніше, треба берегти енергію", - додав Зеленський.

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