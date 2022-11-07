Британська розвідка пояснила, чому РФ не здатна панувати в повітрі над Україною
Російській бойовій авіації не вдасться здобути перевагу над Україною в повітрі через втрати літаків, загибель кваліфікованих пілотів та ефективну роботу української ППО
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 3 листопада Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні. Це 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.
Відсутність переваги в повітрі Росії, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах ППО.
"Це навряд чи зміниться в найближчі кілька місяців. Втрати Росії, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових літаків. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойову авіацію", - дійшли висновку в британські розвідці.
- 19 вересня британська розвідка дійшла висновку, що російській авіації під час повномасштабної війни проти України не вдається отримати перевагу у повітрі через низьку кваліфікацію пілотів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе