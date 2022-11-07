Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 3 листопада Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні. Це 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.

Відсутність переваги в повітрі Росії, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах ППО.

"Це навряд чи зміниться в найближчі кілька місяців. Втрати Росії, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових літаків. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойову авіацію", - дійшли висновку в британські розвідці.

19 вересня британська розвідка дійшла висновку, що російській авіації під час повномасштабної війни проти України не вдається отримати перевагу у повітрі через низьку кваліфікацію пілотів.

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