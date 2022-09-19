Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, Росія, швидше за все, втратила в Україні щонайменше чотири бойові літаки протягом останніх 10 днів.

Існує реалістична ймовірність того, що це зростання втрат є частково результатом того, що російські ВПС йдуть на більший ризик, коли намагаються надати безпосередню повітряну підтримку російським наземним силам під тиском українського наступу.

"При цьому, ситуаційна обізнаність російських пілотів часто погана, тому деякі літаки заблукали над територією України та потрапили в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко просувалися. Тривала відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним із найважливіших факторів, що підкріплює крихкість її операційної структури в Україні", - дійшли висновку в розвідці Британії.

За даним Генштабу ЗСУ станом на 18 вересня РФ втратила в Україні 251 літак та 217 гелікоптерів.

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