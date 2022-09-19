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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Британська розвідка пояснила, чому РФ не вдається отримати перевагу над ЗСУ в повітрі

Британська розвідка пояснила, чому РФ не вдається отримати перевагу над ЗСУ в повітрі

19 вересня, 2022 понедiлок
09:05
війна з Росією Російський винищувач Су-34

Російській авіації під час повномасштабної війни проти України не вдається отримати перевагу у повітрі через низьку кваліфікацію пілотів

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

За даними британської розвідки, Росія, швидше за все, втратила в Україні щонайменше чотири бойові літаки протягом останніх 10 днів.

Існує реалістична ймовірність того, що це зростання втрат є частково результатом того, що російські ВПС йдуть на більший ризик, коли намагаються надати безпосередню повітряну підтримку російським наземним силам під тиском українського наступу. 

"При цьому, ситуаційна обізнаність російських пілотів часто погана, тому деякі літаки заблукали над територією України та потрапили в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко просувалися. Тривала відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним із найважливіших факторів, що підкріплює крихкість її операційної структури в Україні", - дійшли висновку в розвідці Британії. 

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російська армія
ЗСУ
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Харківщина
Військові новини
наступ ЗСУ
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