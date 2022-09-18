ЗСУ за добу ліквідували 230 окупантів, 8 танків та 1 гелікоптер
З початку повномасштабного вторгнення РФ, ЗСУ знищили 54 480 російських військових, 2210 танків та 2017 гелікоптерів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 18 вересня орієнтовно склали:
особового складу 54480 (+230) осіб ліквідовано
танків ‒ 2210 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17) од,
артилерійських систем – 1309 (+3) од,
РСЗВ – 312 (+0) од,
засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
літаків – 251 (+0) од,
гелікоптерів – 217 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7),
крилаті ракети ‒ 238 (+2),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 122 (+1).
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